Chelsea, Stamford Bridge verso la demolizione: le ultime

La proprietà del Chelsea starebbe pensando di fare uno impianto per ospitare le partire dei blues e dunque demolire Stamford Bridge.

Secondo quanto riportato dal The Telegraph, il club potrebbe optare per questa decisione e fare una nuova casa per i blues. Tra demolizione di Stamford Bridge e costruzione di quello nuovo, è di circa 1,5 miliardi di sterline e il tempo stimato per ultimarlo è 5 anni, attorno al 2030.