Chelsea, Tuchel: «Prepareremo Lukaku al meglio per l’Arsenal»

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato di Romelu Lukaku, tornato da poco a Londra dopo due anni di Inter: le sue parole

Tornato ufficialmente a Londra, Romelu Lukaku è pronto a fare il suo nuovo esordio con la maglia del Chelsea, dopo aver saltato la finale di Supercoppa Europea a causa della quarantena. L’obiettivo è fissato dal tecnico Thomas Tuchel:

«Ci aspettiamo che finisca la quarantena in tempo per iniziare ad allenarsi martedì. Cercheremo di pepararlo nel migliore dei modi per la sfida contro l’Arsenal e speriamo di vederlo in campo».