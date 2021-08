Chelsea, Tuchel incorona Lukaku: «Un numero 9 fantastico»

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato così di Romelu Lukaku ormai prossimo a firmare con i Blues

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato così di Romelu Lukaku ai microfoni di Sky Sports UK.

«Abbiamo perso Olivier Giroud che ha avuto un ruolo cruciale nel club. Era il tipo di profilo di attaccante a cui piace giocare spalle alla porta, a cui piace tenere i palloni, che crea spazio per Werner, Havertz, Pulisic; che è pronto a combattere fisicamente con i difensori. Questo è il tipo di profilo che non abbiamo in rosa in questo momento e che stiamo cercando. Non è ancora il momento di parlare di nomi perché non abbiamo ancora preso nessuno e mostreremo tutto il rispetto per gli altri club. Romelu è uno di quelli come Haaland al Dortmund, Lewandowski al Bayern, Harry Kane al Tottenham: è un vero numero 9 che ama segnare e che ha presenza in area. Non è un segreto. Il fatto che lui sia un giocatore fantastico è facile da ripetere per qualsiasi allenatore al mondo. Ma è il tipo di profilo che stiamo cercando e se sarà possibile convincere agenti e club, faremo del nostro meglio».

TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTERNEWS24.COM