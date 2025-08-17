Parma, Cherubini: «Krause ha coraggio e visione, cessione Leoni è storica. Il mio rimpianto è Haaland». Le parole del CEO del club ducale

Dal suo passato alla Juventus al presente ambizioso al Parma, il CEO degli emiliani Federico Cherubini si racconta in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Il suo percorso nel grande calcio inizia grazie alla chiamata di Fabio Paratici, che nel 2012 lo convince a lasciare Foligno per unirsi al progetto bianconero con una promessa: «Vieni alla Juve e un ruolo per te ce lo inventiamo».

A Torino, Cherubini lavora a stretto contatto con figure di spicco, elogiando in particolare la visione di Andrea Agnelli. «Agnelli un visionario. Quanto realizzato alla Juve è sotto gli occhi di tutti. Se penso alla Next Gen, per esempio, solo la sua lungimiranza ha permesso di far partire, tra lo scetticismo generale, un progetto con costi importanti e incertezze regolamentari».

Nel suo racconto c’è spazio anche per il più grande dei rimpianti di mercato: Erling Haaland, sfiorato quando era ancora un giovane talento al Molde. «Haaland? Era l’autunno del 2017 e cercavamo un centravanti per la Primavera. Il nostro scout Crovari ci segnalò questo ragazzo norvegese […]. Trovammo l’accordo sulla cifra, non sulla formula. […] dopo due settimane fece 4 goal in una partita e da lì è arrivato il mondo. Concorrenza e prezzo erano aumentati. Resta un rimpianto, ma in quel momento abbiamo fatto il massimo».

Nessun rimpianto, invece, sull’operazione Di Maria, nonostante una stagione difficile, in cui Cherubini ringrazia soprattutto Massimiliano Allegri. «Pentito dell’affare Di Maria? No, lo riprenderei. […] Ringrazierò sempre Allegri: nella tempesta non ha mai cercato alibi ed è rimasto vicino al club».

Infine, uno sguardo al suo presente al Parma, un progetto che ha sposato con convinzione grazie alla forza della proprietà e all’ambiente. «Parma? Krause ha grande visione, coraggio e tanta determinazione per far crescere il club. Ci saremmo voluti godere un po’ di più Leoni, però la cessione al Liverpool è una operazione storica per noi. A Parma ho trovato un giusto mix tra forza della proprietà, tradizione del club e calore della piazza. C’è tutto per portare avanti un progetto importante».