Chiellini è soddisfatto: «Ottimo test in vista del debutto» – FOTO

Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, ha commentato attraverso il proprio profilo Twitter la vittoria ottenuta questa mattina in amichevole contro il Novara.

«Ottimo test in vista del debutto. -7» è il messaggio scritto dal giocatore sul social. Il match contro la squadra piemontese militante in Lega Pro è inoltre servito proprio al difensore per migliorare la propria condizione fisica dopo gli infortuni rimediati nella scorsa stagione.