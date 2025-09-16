Chiellini: «Ecco il nostro obiettivo in Champions. Tudor si è arrabbiato dopo Juve-Inter». Le parole del dirigente bianconero

Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky nel pre-partita di Juve Borussia Dortmund: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League.

COSA C’È DI DIVERSO – «Basta vincere, a questa gente basta poco per trovare entusiasmo e stare vicino alla squadra. Sta poi a noi a coltivare questo entusiasmo ma mantenere l’equilibrio. Sono contento di sabato, ma bisogna sempre pesare le cose fatte bene con quelle fatte meno bene. Dobbiamo stare con i piedi ben saldi per terra».

VINCERE LA CHAMPIONS – «Nei miei sogni e in quelli di tutti è giusto pensare in grande. L’ultima volta che abbiamo fatto i quarti di finali era il 2019. L’obiettivo è quello di migliorare quanto fatto l’anno scorso, passare i playoff. Poi quando saremo lì, sarà bello sognare».

SU TUDOR – «C’è amicizia, complicità. Io cerco di aiutarlo in tutte quelle che sono le sue esigenze ma penso che gran parte del merito di quest’inizio di stagione vada dato a Tudor. C’è grande impronta di quello che sta facendo. Oggi sarà una partita forse un po’ diversa. Sabato si è arrabbiato tanto per quello che non siamo riusciti a fare ma i risultati danno i meriti a Tudor».