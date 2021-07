Chiellini, l’agente: «L’Europeo coronamento di una carriera straordinaria»

L’agente di Giorgio Chiellini ha commentato la vittoria dell’Europeo da parte dell’Italia, con il difensore che ha alzato la coppa al cielo da capitano

L’agente di Giorgio Chiellini Davide Lippi, intervenuto a Radio Kiss Kiss, ha parlato del futuro, tra Juve e altre opzioni. Ecco cosa ha detto l’agente sulle possibilità del difensore nel futuro prossimo, dopo la vittoria dell’Europeo con l’Italia.

«La vittoria di ieri è stata il coronamento di una carriera straordinaria. Sono felice per lui, per l’uomo, per la persona, per il professionista. Merita le copertine che sta avendo a livello mondiale. Il futuro? Follia immaginarlo lontano da un campo di calcio. Italia o in un altro paese, ci siederemo per scegliere la miglior opportunità con gran serenità. Ora si gode la vittoria, magari lo vedremo in campo anche ai Mondiali in Qatar».