Chiellini perentorio su Vlahovic: «Leggo cose surreali. Resta alla Juve fino al 30 giugno 2026». Le dichiarazioni del dirigente bianconero

Nel pre-partita della sentita sfida tra Juventus e Atalanta, finita poi con un pareggio per 1-1 (reti di Sulemana per gli ospiti e di Cabal per i bianconeri), una voce autorevole si è alzata per fare chiarezza su uno dei temi più discussi in casa Juve: il futuro di Dušan Vlahović. Direttamente dagli studi di DAZN, l’ex capitano e leggenda bianconera, Giorgio Chiellini, ha messo a tacere con decisione le speculazioni di mercato che da giorni circondavano l’attaccante serbo.

Con il suo consueto carisma e la credibilità che solo una figura del suo calibro può avere, Chiellini ha voluto inviare un messaggio forte e inequivocabile a tutto l’ambiente, definendo surreali le voci di un possibile addio del numero 9. Le sue parole, nette e perentorie, non hanno lasciato spazio a interpretazioni, blindando di fatto la posizione del centravanti a Torino.

«È molto semplice: sarà un giocatore della Juve fino al 30 giugno 2026. Quello che si legge in questi giorni per noi è surreale. Entriamo subito decisi: Vlahović non si muove, è un giocatore importante della Juve. Speriamo oggi entri bene e faccia gol come nelle ultime: si sta allenando bene, ha un atteggiamento ottimo dal primo giorno».

Una dichiarazione che suona come una vera e propria investitura, volta a proteggere il giocatore e a ribadire la sua centralità nel progetto tecnico della Juventus. Chiellini non si è limitato a smentire le voci, ma ha anche elogiato l’impegno e la professionalità di Vlahović, sottolineando il suo ottimo atteggiamento fin dal suo arrivo. Un intervento da leader, anche lontano dal campo, per ricompattare l’ambiente e allontanare le distrazioni in un momento delicato della stagione, ribadendo con forza che il futuro di Dušan Vlahović è e resterà a tinte bianconere.