Chiesa: «Dedico il gol a Diogo Jota, felice a Liverpool». Poi la rumorosa stoccata alla Juventus… Le parole dopo il primo gol segnato col Liverpool

Un anno di attesa, di lavoro silenzioso e di adattamento a un calcio nuovo. Poi, al momento giusto, il boato di Anfield a celebrare il suo primo, pesantissimo, gol in Premier League. Federico Chiesa ha scelto il palcoscenico della prima giornata per sbloccarsi, siglando la rete del 3-2 nel finale della gara vinta dal Liverpool per 4-2 contro il Bournemouth. Un gol che sa di liberazione e che l’esterno italiano, ai microfoni di Sky Sport, ha voluto dedicare al compagno di squadra Diogo Jota, colpito da un lutto familiare.

La gioia per la rete si mescola a un’emozione profonda e a un pensiero speciale: «E’ stato un grande momento… Ma i miei pensieri vanno a Diogo (Jota, ndr). E’ stato molto emozionante per me. Devo dire che dopo il goal non ho pensato ad altro che a lui, al fratello e alla loro famiglia».

Una rete che scaccia le voci sul futuro e rafforza il suo legame con i Reds. Chiesa non ha dubbi su dove vuole essere: «Il futuro? Sono molto felice a Liverpool! Parlerò con il club, ma voglio rimanere qui e lottare per vincere tanti trofei».

Questo gol rappresenta la chiusura di un cerchio, il punto di arrivo di un percorso iniziato in salita. L’azzurro è tornato sulle difficoltà del suo primo anno in Inghilterra, arrivato dopo la rottura con la Juventus dell’allora tecnico Thiago Motta, che lo aveva messo ai margini del progetto tecnico. Una situazione che ha complicato non poco il suo inserimento nel calcio inglese, noto per i suoi ritmi vertiginosi.

«Il goal ripaga il lavoro fatto. L’anno scorso sono arrivato in condizioni difficili. Non mi sono allenato con la squadra alla Juventus e sono arrivato con grande difficoltà perché qui il ritmo è di un altro livello. Non allenarsi per un mese, non so perché, però questa è stata la decisione loro, mi ha penalizzato nel corso del mio percorso ad Anfield». Ora, quella fatica è alle spalle: il gol a Bournemouth segna l’inizio del vero capitolo di Federico Chiesa a Liverpool.