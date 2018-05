Federico Chiesa è uno dei giocatori simbolo della Fiorentina, per talento ma anche per il cognome che porta sulle spalle

Ne ha fatta di strada Chiesa junior dall’esordio in Juventus-Fiorentina, è diventato uno dei titolari fissi prima della Fiorentina di Paulo Sousa e poi in quella di Stefano Pioli. Interrogato sul tema, Federico non ha dubbi: «La Fiorentina è una grandissima squadra, costituita da grandi uomini e calciatori. Sono felice di essere qui, darò sempre il 100% per questi colori e questo non cambierà mai» ha dichiarato ai microfoni di Pentasport.

Quindi il discorso si sposta su altre tematiche, come l’obiettivo di portare la Viola in Europa League: «Se non riusciremo, pazienza. Però daremo tutto quello che abbiamo dentro, come abbiamo fatto durante questa stagione calcistica. Superando tante difficoltà ed un ostacolo grandissimo». Mancini nuovo commissario tecnico della Nazionale: «A mio padre, da calciatore, ha fatto fare tanti gol. Se lo ricorda con piacere, perchè è lì che è diventato Enrico Chiesa. Andare al Mondiale con Mancini in panchina? Ora io e la squadra pensiamo soltanto alla sfida di Milano, ci meriteremmo una vittoria per quanto fatto». Chiosa finale sugli obiettivi per la prossima stagione: «Avrò un bagaglio di esperienza maggiore e dovrò migliorare in fase realizzativa».