Chiesa Juve, adesso è ufficiale: depositato il contratto in Lega

Adesso è anche ufficiale: è stato depositato il contratto di Federico Chiesa in Lega. Ora è ufficialmente un calciatore della Juventus

Federico Chiesa è un nuovo calciatore della Juventus. E’ stato depositato il contratto dell’esterno ex Fiorentina in Lega che arriva in bianconero a titolo temporaneo.

Chiesa, dunque, si trasferisce alla Juventus in prestito. Finisce la lunga telenovela legata all’esterno ormai ex Fiorentina, accostato alla Juventus anche lo scorso anno. Adesso manca soltanto l’annuncio ufficiale da parte del club bianconero.