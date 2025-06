Chiesa, via dal Liverpool per riconquistare la nazionale: in Serie A c’è che ci pensa

Chiesa potrebbe lasciare il Liverpool e tornare in Serie A: l’ex Juve vuole riconquistare la nazionale e in Italia ha mercato

Federico Chiesa è a un bivio cruciale per il rilancio della sua carriera e per riconquistare un posto in Nazionale. Il nuovo CT Gennaro Gattuso ha lanciato un messaggio chiaro: per tornare in azzurro, l’ex juventino deve giocare con continuità. Ma al Liverpool, dove ha totalizzato appena 104 minuti in Premier League nella scorsa stagione, le prospettive restano limitate. Acquistato dai Reds per 15 milioni complessivi, Chiesa non è mai entrato realmente nei piani del club inglese, nonostante parole di stima nei confronti dell’allenatore Arne Slot. A meno di clamorosi cambiamenti, sarà necessaria una nuova destinazione per rilanciarsi.

E proprio in Serie A si stanno muovendo le acque. Come riportato da Goal Milan e Napoli sono le squadre più attente alla sua situazione: i rossoneri potrebbero offrirgli la guida di un tecnico che conosce bene, mentre a Napoli lavorerebbe con Antonio Conte, allenatore molto stimato dal giocatore. Entrambe le soluzioni sarebbero gradite, anche se inizialmente partirebbe come alternativa. Altre possibili destinazioni includono Roma e Atalanta, club con moduli e filosofie compatibili con le caratteristiche tecniche di Chiesa. Il Liverpool, che ha un contratto con lui fino al 2028 e gli garantisce 7,5 milioni a stagione, potrebbe aprire alla cessione in prestito con diritto di riscatto, pur di liberarsi di un esubero e rientrare in parte dell’investimento.