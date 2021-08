Chievo escluso dalla B, il d.s. De Giorgis: «Siamo nel giusto, colpa di una banalità»

Il d.s. del Chievo Giorgio De Giorgis ha parlato della sentenza che ha visto l’esclusione dei gialloblù dalla Serie B

Giorgio De Giorgis, direttore sportivo del Chievo, in una intervista a L’Arena ha parlato dell’esclusione dalla Serie B del club gialloblù.

«Ci sentiamo dalla parte del giusto, abbiamo cercato di metterci alle spalle tutto quello che è stato detto. Non abbiamo mai smesso di pensare che quello che è stato fatto – e anche di più – rappresenti la cosa giusta. Non possiamo pagare in maniera pesantissima per una banalità. Siamo positivi e non abbiamo mai smesso di esserlo. Siamo di fronte alla possibilità di subire un danno enorme. Consapevoli che più di quello che è stato fatto non poteva essere fatto per adempiere ai nostri doveri. La speranza è che chi è stato chiamato a giudicarci ancora esamini bene le nostre motivazioni».