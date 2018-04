Chievo-Inter: il pareggio latita da nove anni, nerazzurri abulici fuori casa – VIDEO

Chievo-Inter, 34ª giornata Serie A 2017/2018, statistiche e precedenti: il pareggio in casa clivense coi nerazzurri manca da nove anni, la squadra di Spalletti però resta a digiuno fuori casa da un po’

Chievo-Inter è la partita delle ore 15 prevista per domenica 22 aprile allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Una partita importante sotto moltissimi aspetti, quando siamo ormai alla 34ª giornata di Serie A 2017/2018: mancano infatti appena cinque gare alla fine del campionato, i nerazzurri risultano ancora in lotta per il quarto posto, valido per l’accesso alla prossima Champions League, con 63 punti totali, subito alle spalle del duo capitolino composto da Roma e Lazio (a 64 punti). Legittimo dunque aspettarsi una prova d’alto livello da parte degli uomini di Luciano Spalletti, reduci dalla bella vittoria di martedì contro il Cagliari, ma decisamente in panne nell’ultimo mese e passa: nelle ultime cinque gare l’Inter ha messo insieme appena due vittorie, due pareggi ed una sconfitta (quella contro il Torino) per un totale di appena otto punti raccolti su quindici a disposizione.

Rischia invece grosso il Chievo, reduce dal pareggio raccolto con la Spal mercoledì e sceso al sedicesimo posto in classifica con 31 punti totali (a +3 dalla zona retrocessione, dove fa capolino il Crotone). Nelle ultime quattro partite la squadra di Rolando Maran è riuscita ad ottenere soltanto tre pareggi ed una sconfitta, contro il Napoli, mentre l’ultima vittoria risale a un mese fa circa (31 marzo) contro la Sampdoria. Il prossimo turno, lo ricordiamo, vedrà il Chievo contrapposto proprio al Crotone in un vero e proprio scontro che potrebbe valere un’intera stagione, mentre l’Inter affronterà la Juventus capolista attesa domenica sera dal Napoli (leggi anche: JUVE-NAPOLI: PRECEDENTI E STATISTICHE). Tanti motivi per seguire una partita a suo modo ricca di storia…

Chievo-Inter: i precedenti

Chievo e Inter dal 2001 – anno di approdo per la prima volta dei veronesi in Serie A – ad oggi si sono sfidate 31 volte in campionato: 19 le vittorie nerazzurre, 5 quelle clivensi, 7 i pareggi. A restare memorabile è però proprio la prima sfida che vide il semi-sconosciuto Chievo dei miracoli sbancare San Siro il 15 dicembre 2001 (1 a 2, gol di Corradi e Marazzina per gli ospiti, Vieri per i padroni di casa). L’ultima sfida invece, sempre a San Siro, ha raccontato una storia ben diversa con la netta vittoria interista per 5 a 0 (gol di Mauro Icardi, Milan Skriniar e tripletta di Ivan Perisic). L’ultima vittoria del Chievo sull’Inter non è di molto tempo fa comunque: 21 agosto 2016, prima dello scorso campionato, 2 a 0 al Bentegodi (doppietta di Valter Birsa), mentre la compagine milanese non porta a casa i tre punti da Verona contro i clivensi dal 20 settembre 2015 (0 a 1, gol del solito Icardi): quasi tre anni fa. Il pareggio tra le due formazioni manca dal 3 maggio 2015: allora, a Milano, finì 0 a 0, mentre a Verona il segno X è assente addirittura dal 10 maggio 2009 (2 a 2, gol di Marcolini e dell’ex Luciano per il Chievo, Crespo e Balotelli per l’Inter).

Chievo-Inter: le statistiche

Qui di seguito le statistiche salienti di Chievo-Inter, in programma per domenica pomeriggio: