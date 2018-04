Dalla Juve alla Juve: Napoli può fare 30, ma Torino è tabù da Halloween 2009 – VIDEO

Juventus-Napoli, 34ª giornata Serie A 2017/2018, statistiche e precedenti: sono quasi nove anni che gli azzurri non vincono a Torino, bianconeri imperforabili in casa, ma Sarri può fare 30

Juventus-Napoli è il big match della 34ª giornata di Serie A 2017/2018 che – forse sì, forse no – può decidere il corso dell’intero campionato: la partita, prevista per domenica 22 aprile alle ore 20.45 all’Allianz Stadium (già Juventus Stadium) di Torino è un crocevia a dir poco fondamentale per i destini della stagione. Ricapitolando: i bianconeri, primi in classifica con 85 punti dopo trentatre giornate, sono a +4 sul Napoli (a 81) quando mancano cinque turni alla fine del campionato. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dall’inopinato pareggio rimediato mercoledì, nel turno infrasettimanale, a Crotone (1 a 1), mentre gli uomini di Maurizio Sarri hanno contestualmente vinto in casa contro l’Udinese in rimonta (4 a 2).

Dando un’occhiata alle ultime cinque giornate di campionato, Juve e Napoli vantano un ruolino di marcia praticamente identico: tre vittorie e due pareggi per entrambe. Oltre al passo falso di Crotone, la formazione torinese aveva pareggiato oltre un mese fa pure con la Spal, i partenopei al contrario nel corso delle ultime giornate sono incappati negli ostacoli Sassuolo e Milan che ne hanno rallentato la rimonta. Facile di conseguenza, ma neanche troppo, fare i conti a questo punto sulla disputa per lo Scudetto: di base una vittoria juventina chiuderebbe praticamente i giochi, mentre una azzurra animerebbe nuovamente una lotta che diventerebbe al cardiopalma (prossimo turno registrerà il pericoloso incrocio Inter-Juve ed un insidiosissimo Fiorentina-Napoli). Un pareggio invece lascerebbe le cose come sono, con innegabile vantaggio bianconero. Leggi anche: COMBINAZIONI SCUDETTO: JUVE CAMPIONE SE…

Juventus-Napoli: i precedenti

In Serie A in totale Juventus e Napoli si sono sfidate dal lontano 1929 ad oggi ben 143 volte: 66 sono state le vittorie bianconere, 30 quelle napoletane e 47 i pareggi. Il primo scontro storico vide i bianconeri imporsi per 3 a 2 Torino, l’ultimo ha visto ancora una volta la formazione di Allegri vincere, ma a Napoli (0 a 1, gol dell’ex Gonzalo Higuain). L’ultima partita allo Juventus Stadium è del 29 ottobre 2016, quando i bianconeri vinsero 2 a 1 (gol di Bonucci ed ancora Higuain per la Juve, José Maria Callejon per il Napoli). Il Napoli non batte la Vecchia Signora dal 26 settembre 2015 (Napoli-Juve 2 a 1, gol di Lorenzo Insigne e Higuain, allora su sponda azzurra, per i padroni di casa, Lemina per i bianconeri), ma è addirittura dal 31 ottobre 2009 che la squadra partenopea non riesce a fare bottino pieno a Torino (Juve-Napoli 2 a 3, gol di Trezeguet e Giovinco per i padroni di casa, doppietta di Marek Hamsik e gol di Datolo per gli azzurri). Il segno X invece manca dal 2 aprile 2017 (1 a 1 a Napoli, gol di Sami Khedira ed Hamsik), per la precisione però a Torino manca dal 22 maggio 2011 (2 a 2, gol di Maggio e Lucarelli per il Napoli, Giorgio Chiellini e Matri per la Juventus).

Juventus-Napoli: le statistiche

Qui di seguito ecco le statistiche più rilevanti di Juve e Napoli in vista del big match: