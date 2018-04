La Juventus vince lo Scudetto 2018 se… Le combinazioni

Per lo Scudetto Juventus e Napoli sono ancora entrambe in lotta, ma la Juve è nettamente favorita alla luce degli ultimi risultati: ecco quando i bianconeri possono alzare il trofeo

I tifosi della Juventus possono fare gli scongiuri, ma la Vecchia Signora è vicina allo Scudetto. Da quando esistono i tre punti per vittoria – stagione 1994-95 – solamente tre volte chi era avanti alla 32ª giornata ha perso il titolo. Mai, però, una squadra lo ha perso con un vantaggio di sei punti come lo ha attualmente la Juventus: la Lazio capolista nel 1998-99 aveva quattro punti sul Milan, la Juventus l’anno successivo ne aveva tre sulla Lazio, l’Inter nel 2001-02 ne aveva tre sulla Juventus. Il Napoli è distante sei punti e deve giocare lo scontro diretto all’Allianz Stadium, c’è chi ha già iniziato i calcoli per capire quando la Juve vincerà il tricolore matematicamente. Può farlo anche col Napoli, ma servirebbe un clamoroso autogol da parte dei ragazzi di Maurizio Sarri.

Scudetto Juventus, le combinazioni per Allegri

Se il Napoli perdesse contro Udinese e Juventus e la Juve vincesse col Crotone e gli azzurri, domenica sera Allegri potrebbe festeggiare il settimo Scudetto di fila della squadra torinese, il quarto da quando c’è lui in panchina. Più verosimilmente, Allegri potrebbe trovarsi a far festa per il titolo il 28 aprile o il 5 maggio, una data che per gli juventini ha un sapore particolare. I tifosi sognano di poter vincere lo Scudetto a San Siro contro l’Inter il 28 aprile e non sarebbe così improbabile come ipotesi. Se Juventus e Napoli arrivassero allo scontro diretto con sei punti di distacco e la Juve vincesse, allora a San Siro la settimana successiva avrebbe il primo match ball. Poi Bologna in casa, Roma all’Olimpico e Verona in casa: il Napoli spera nel miracolo, ma la fuga della Juventus è iniziata e pare ben avviata.

Scudetto alla Juventus: fino alla fine, mai alla fine

La Juventus potrebbe centrare il settimo Scudetto di fila e sarebbe il settimo Scudetto vinto prima dell’ultima giornata. L’unica volta in cui è andata vicina a trionfare solo al trentottesimo turno è stato all’inizio della cavalcata con Antonio Conte: alla penultima giornata, il 4 maggio 2012, la Juventus vinse a Trieste contro il Cagliari mentre il Milan perse il derby con l’Inter. Da allora è stato quasi sempre un dominio, soprattutto nel girone di ritorno. Anche l’anno passato ha vinto alla penultima giornata, ma la lotta Scudetto era già virtualmente chiusa da tempo. Il successo sul Crotone sancì il tricolore, anche se la Juventus era raggiungibile solo con un harakiri bianconero degno dei peggiori film dell’orrore.