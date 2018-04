Chievo-Inter: 34ª giornata di Serie A 2017/2018: fischio d’inizio domenica 22 aprile alle ore 15. Ecco tutte le info per seguire il match in diretta tv o in streaming

Chievo-Inter è la gara in programma allo stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ per il 34° turno del campionato di Serie A. Squadre staccate di oltre trenta punti in classifica e con obiettivi ancora da raggiungere: il Chievo di Maran (31) si trova a sole tre lunghezze dalla zona retrocessione e non vince da 4 turni; la squadra di Spalletti (63) è reduce dalla larga vittoria sul Cagliari e in piena lotta per i posti Champions. L’allenatore nerazzurro, intervenuto nella conferenza stampa della vigilia, ha presentato così la sfida coi clivensi: «Sappiamo bene quali sono i nostri numeri, i nostri pregi ed i nostri difetti. Ora niente è rimandabile. Corsa Champions? Noi siamo l’Inter: questa è una qualità in più dal nostro punto di vista». Nella gara d’andata, giocata a dicembre a San Siro, i nerazzurri vinsero sul Chievo col risultato di 5-0.

La partita in programma al ‘Bentegodi’ domenica 22 aprile alle ore 15 potrà essere seguita sia sul digitale terrestre che sul satellite e sarà trasmessa da Mediaset Premium sul canale Premium Sport 2 e Calcio 1 HD, e da Sky sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1. Per gli abbonati delle due emittenti sarà possibile seguire la partita anche in streaming gratis attraverso le piattaforme Premium Play e Sky Go, da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile). Gli aggiornamenti in diretta di Chievo-Inter potranno essere seguiti anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e Radio Sportiva. Inoltre, saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Chievo-Inter, probabili formazioni

Maran dovrebbe riproporre il 4-4-2 con l’impiego di Giaccherini a centrocampo e la coppia Stepinski-Inglese in attacco. In difesa rientra Bani. L’Inter di Spalletti verso la conferma del 4-2-3-1: nella linea di difesa D’Ambrosio agirà sulla sinistra e Cancelo sulla destra con Skriniar e Miranda al centro. A centrocampo ci saranno Borja Valero e Brozovic, sulla trequarti pronti Candreva (favorito su Karamoh), Rafinha e Perisic dietro a Icardi.

CHIEVO (4-4-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Jaroszynski; Castro, Radovanovic, Hetemaj, Giaccherini; Stepinski, Inglese.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Borja Valero, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.

Chievo-Inter, curiosità e statistiche

Sono 31 i precedenti totali in Serie A tra Chievo e Inter : bilancio favorevole ai nerazzurri con 19 vittorie, 7 pareggi e 5 successi clivensi. Nelle sole gare disputate a Verona si sono registrate 4 vittorie clivensi, 3 pareggi e 8 successi nerazzurri.

tra e : bilancio favorevole ai nerazzurri con 19 vittorie, 7 pareggi e 5 successi clivensi. Nelle sole gare disputate a Verona si sono registrate 4 vittorie clivensi, 3 pareggi e 8 successi nerazzurri. L’ultimo pareggio maturato al ‘Bentegodi’ tra Chievo e Inter risale al 10 maggio 2009: il confronto finì 2-2.

e risale al 10 maggio 2009: il confronto finì 2-2. Nelle ultime cinque gare dell’attuale campionato, il Chievo ha raccolto 4 punti (1 vittoria, 3 pareggi e una sconfitta), mentre l’ Inter ne ha ottenuti 8 (2 V, 2 P, 1 S).

ha raccolto 4 punti (1 vittoria, 3 pareggi e una sconfitta), mentre l’ ne ha ottenuti 8 (2 V, 2 P, 1 S). Medie reti a confronto: clivensi con 29 gol segnati e 51 subiti (quinto peggior attacco del campionato); nerazzurri con 54 reti segnate e 22 subite (seconda miglior difesa).

Il Chievo non perde in casa da quattro gare, in cui ha conquistato due vittorie e due sconfitte.

Chievo-Inter, l’arbitro della partita

La gara del ‘Bentegodi’ sarà diretta dall’arbitro Paolo Valeri di Roma. I suoi assistenti saranno Marrazzo e Paganessi, Pasqua designato quarto uomo. Al Var, Mazzoleni e Dobosz (assistente).