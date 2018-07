Chievo: la procura federale chiede la retrocessione in Serie B

La Procura federale, nel processo per le presunte plusvalenze fittizie, ha chiesto per il Chievo la retrocessione in Serie B.

È arrivata pochi minuti fa la richiesta della Procura della Figc nei confronti del Chievo in merito al caso sulle presunte plusvalenze fittizie. Il Procuratore Federale, Giuseppe Pecoraro ha chiesto 15 punti di penalizzazione da scontare nella scorsa stagione e 36 mesi di inibizione per il patron Luca Campedelli. Se dovesse essere confermata la richiesta del procuratore, i Clivensi, che nella stagione appena conclusa avevano totalizzato 40 punti, andrebbero a 25, al penultimo posto: dunque sarebbero retrocessi in Serie B e il Crotone rimarrebbe nella massima serie. La richiesta è arrivata nel corso del processo che si è svolto a Roma nel pomeriggio presso il Tribunale Federale. Adesso la società per conoscere il proprio destino attende la sentenza di primo grado che dovrebbe essere emessa entro l’inizio della prossima settimana.