Chievo, sei davvero tu? Quanti gol contro la Fiorentina! E il rigore…

Il Chievo perde ma stupisce: mai così tanti gol in questa stagione. E se non fosse stato per il rigore sbagliato da Pellissier…

Il Chievo crolla contro una Fiorentina trascinata dalla sua stella, Federico Chiesa. Le polemiche riguardanti l’utilizzo del VAR da parte dell’arbitro, tuttavia, hanno spostato l’attenzione da un dato particolare. I clivensi, infatti, non avevano mai segnato 3 gol in questa stagione. L’ultima volta fu un anno fa, nel derby contro i rivali dell’Hellas Verona, il 22 ottobre 2017. E se non fosse stato per il rigore fallito da Sergio Pellissier, i veneti avrebbero pareggiato il match e segnato addirittura quattro reti.