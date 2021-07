ChievoVerona, presentato ricorso al TAR dopo esclusione dalla B

Il ChievoVerona ha comunicato di aver ufficialmente presentato ricorso dopo essersi visto escludere dal campionato cadetto

«L’A.C. ChievoVerona al fine di difendere i propri diritti e ribadendo di aver sempre operato in linea con le normative vigenti e federali per l’iscrizione al campionato di Serie B 2021/22, comunica di aver depositato in data odierna il ricorso al TAR del Lazio a firma del Professore e Avvocato Bernardo Giorgio Mattarella, dell’Avvocato Daniele Ripamonti e dell’Avvocato Flavio Iacovone, per impugnare la decisione del Collegio di Garanzia del CONI».