Chivu: «Non mi sento di cambiare Sommer solo perché lo chiede il popolo». Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro alla vigilia dell’Ajax

La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Ajax Inter, match valevole per la prima giornata di Champions League: queste le parole del tecnico nerazzurro.

PARTITA – «Giocheranno ventenni domani? Li abbiamo visti già in queste partite, anche se a tratti»

SERIE A – «Pensavo dovessimo parlare della Champions, invece torniamo sempre sulle solite. Per me questa squadra è forte di se stessa e lo ha dimostrato anche a Torino, poi se guardiamo il risultato si può puntare il dito e confermare l’abitudine. Sappiamo tutti cosa comporta una sconfitta in Italia, però bisogna anche guardare le cose buone, come la ricerca di fare la partita, come era successo anche con Torino e Udinese»

SOLUZIONE – «Per me manca poco per dare continuità a quello di buono che abbiamo visto e che vogliamo si continui a fare. Manca poco per dare morale a questa squadra che sta cercando di uscire da questa situazione»

RISULTATI – «Si tratta solo di risultati, non di prestazione»

SOMMER – «Io non ho mai parlato di un cambio portiere. Non mi sembra nemmeno giusto mettere in piazza Sommer e tirargli i sassi da tutte le parti. È importante per noi, l’ha fatto vedere l’anno scorso con prestazioni ottimali. Un ragazzo nella difficoltà ha bisogno di essere aiutato».

MARTINEZ J. -«Prima o poi avrà la sua possibilità di giocare, ma oggi cambiare Sommer lo chiede il popolo, ma non mi sento di farlo».

AJAX – «L’Ajax non è vittima e non deve farlo. Hanno già dimostrato di che valore sono. Domani sarà una partita tosta, noi dobbiamo essere preparati mentalmente e fisicamente. Se penso lontano, succede che poi andiamo troppo in avanti».