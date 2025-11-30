Chivu a Dazn prima di Pisa Inter: «Sereni nonostante le critiche. Pretendo l’atteggiamento giusto. Lautaro? Ha momenti buoni e altri meno, probabilmente è anche colpa mia»

Chivu a Dazn prima di Pisa Inter. Il tecnico dei meneghini ha commentato così nel prepartita il match contro i toscani. Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita di Pisa Inter, valida per il 13° turno di Serie A 2025/26, Cristian Chivu, allenatore dei nerazzurri, ha presentato la sfida e affrontato i temi più caldi legati al momento della squadra. Dopo le due sconfitte consecutive contro Milan e Atletico Madrid, il tecnico rumeno ha ribadito la necessità di mantenere equilibrio e identità, invitando l’ambiente a non farsi trascinare dagli eccessi.

CRITICHE RICEVUTE PER LE 2 SCONFITTE CONSECUTIVE, COM’E’ IL CLIMA ALL’INTERNO DELLA SQUADRA? – «Noi siamo sereni perché sappiamo che questo è un mondo in cui quando si vince si esalta troppo e quando si perde iniziano le critiche. Dobbiamo trovare l’equilibrio nel fare determinate cose e nel mantenere la nostra identità, aggiungendo qualcosina che in queste due partite è mancato».

COSA PRETENDO DAI MIEI ATTACCANTI – «Pretendo da tutta la squadra l’atteggiamento giusto, capire le insidie di questa partita. Il Pisa viene da un momento molto buono e sappiamo che non sarà facile. Noi dobbiamo aggiungere qualcosina che probabilmente c’è mancato nelle ultime partita ma senza perdere la nostra identità».

SE MI DA FASTIDIO TUTTO CIO’ CHE SI PORTA DIETRO LA SOSTITUZIONE DI LAUTARO? – «A me no, io devo prendere le decisioni. Secondo me si parla troppo di un giocatore che a livello mondiale è considerato uno dei migliori attaccanti al mondo. Non è giusto per lui, per la squadra e per nessuno metterlo sempre sopra le critiche. Ha momenti buoni e altri meno, probabilmente è stata colpa mia anche… Prima del derby ha avuto la febbre per 2 giorni e si è portato dietro questa indisponibilità, ha stretto i denti per esserci. Mi prendo io la responsabilità per non averlo voluto dire. Lui è fondamentale come lo sono gli altri ragazzi».