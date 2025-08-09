Chivu all’Inter: «Non voglio la coppa di agosto. Manca brillantezza e possiamo fare di più». Le parole del tecnico nerazzurro

Al termine della vittoriosa amichevole contro il Monaco, superato per 2-1 in rimonta, l’allenatore dell’Inter Cristian Chivu ha espresso la sua soddisfazione ai microfoni di Inter TV. Il tecnico ha analizzato positivamente la prestazione dei suoi giocatori, capaci di ribaltare il risultato nonostante l’inferiorità numerica.

Secondo Chivu, la squadra ha dato una notevole dimostrazione di carattere e personalità, reagendo con determinazione dopo il gol iniziale di Akliouche. Anche con un uomo in meno, i nerazzurri hanno mostrato la giusta mentalità, lottando su ogni pallone. L’allenatore ha lodato la capacità del gruppo di non disunirsi, trovando la forza per pareggiare con Lautaro e poi assicurarsi la vittoria grazie al giovane Bonny, sottolineando come questo atteggiamento sia fondamentale per la crescita del gruppo.

PRESTAZIONE – «È una partita di agosto, di preparazione, con le gambe che ancora non girano come dovrebbero ma è stato un bel test. Bisogna fare minuti perché il tempo stringe, mancano 17 giorni all’inizio del campionato, mi porto a casa il carattere e la voglia di ribaltare la partita nonostante le difficoltà che abbiamo avuto giocando in dieci uomini. È difficile fare un’analisi perché fisicamente non siamo ancora al meglio ma abbiamo fatto metri e volume. Ovviamente manca ancora la brillantezza e la lucidità sotto porta, in undici abbiamo colto occasioni nitide nei primi venti minuti».

RISULTATO – «Del risultato mi interessa poco, non voglio vincere la coppa di agosto, mi interessa che la squadra acquisisca fiducia e benzina per quello che verrà. Io alleno l’Inter, un gruppo di giocatori forti che possono fare sempre meglio sotto ogni aspetto, individuale e collettivo ed è quello che cerco di spiegare loro ogni giorno».