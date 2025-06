Chivu: «Sotto porta è mancata la cattiveria; serve più verticalità e rapidità nel palleggio»

Le parole di Christian Chivu, tecnico dell’Inter, dopo il pareggio dei nerazzurri al mondiale per Club contro il Monterrey

Christian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dell’Inter contro il Monterrey al mondiale per Club. Di seguito le sue parole.

SUL MATCH – «Abbiamo fatto un buon primo tempo anche se siamo andati sotto. Li abbiamo messi un po’ in difficoltà con le rotazioni, potevamo attaccare meglio la linea e non farci beccare in fuorigioco. Nel secondo tempo siamo stati più lenti nel palleggio però qualche situazione l’abbiamo creata, ci è mancata cattiveria sotto porta».

SE E’ MANCATO CORAGGIO? – «Capisco i tempi e anche le letture. Il problema è che abbiamo rischiato nelle transizioni dove loro erano veramente molto bravi. Sì, un po’ più di verticalità e giro palla più veloce ci è mancato, ma i ragazzi hanno dato il massimo».

LA PROVA TATTICA DEL 3-4-2-1 – «Bisogna avere sempre più soluzioni. E’ una soluzione in più, uno sotto due punte o due sotto una punta. Bisogna avere soluzioni ed essere pronti alle prossime partite».

SU LUIS HENRIQUE – «Può fare meglio, tenendo presente che non è in condizione perché ha fatto solo 2 allenamenti con noi. A me non è dispiaciuta la sua prova. Ha personalità, buona tecnica e il coraggio di saltare l’uomo e di fare l’uno contro uno».

LA PRESTAZIONE DI ESPOSITO? – «Mah, in linea con tutta la squadra. Hanno provato a giocare contro un blocco molto basso che ad un certo punto si fermava e ti lasciava in fuorigioco, ha fatto una buona prestazione».