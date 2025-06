Chivu si presenta: «Voglio lottare per vincere, all’Inter porterò due cose. Mondiale per Club? L’obiettivo è chiaro»

Le parole di Cristian Chivu, nuovo allenatore dell’Inter, dopo l’ufficialità del suo passaggio in nerazzurro. Tutti i dettagli in merito

Cristian Chivu, dopo l’addio al Parma, ha parlato ai canali ufficiali dell’Inter.

ALLENARE L’INTER – «Sono onorato per l’incarico che mi è stato affidato, ho la stessa passione e ambizione di quando giocavo, la trasmetterò alla nostra squadra. Dobbiamo fare quello che deve fare l’Inter: arrivare fino in fondo, arriverà a lottare per dei trofei, siamo pronti a fare tutto».

ASPETTATIVE – «Prima di tutto dobbiamo finire questa stagione, dobbiamo avere l’ambizione e la passione che tutti noi dobbiamo avere per dei risultati. Bisogna essere efficienti ed efficaci».

DA DOVE RIPARTIRE – «Da questo Mondiale per club, la stagione non è finita. Bisogna recuperare un po’ di energie mentali e andare a fare quello che una squadra come l’Inter deve fare in un campionato del mondo. Arrivare fino in fondo e provare a vincere un trofeo».

SPIRITO DI SQUADRA E SENSO DI APPARTENENZA – «Sono cose importanti, come lo sono la premura, l’ambiente, l’ambizione, la passione. Sono cose che danno fiducia e autostima, bisogna prendersele tutte per fare risultati».

PARMA – «Ho creduto e ho fatto, non l’ho fatto per poi crederci. L’ambizione, la voglia di fare bene, la voglia di lottare per portare avanti l’obiettivo sono stati fondamentali. Poi ci sono stati una società e dei giocatori che hanno creduto in me».

MESSAGGIO AI TIFOSI – «Che c’è bisogno di tutti noi, di crederci, di essere passionali, di avere ambizione ed entusiasmo per una stagione che ancora non è conclusa. E che bisogna guardare con positività alla stagione prossima».