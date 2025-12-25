Chivu svela: «Sarei rimasto al Parma rinnovando il contratto. Poi la chiamata dell’Inter ha cambiato tutto. Perché ho accettato i nerazzurri»

Chivu ripercorre la sua esperienza al Parma e svela anche il motivo per cui ha accettato la proposta avanzata dall’Inter. I dettagli

Chivu in un’intervista al portale romeno Gazeta Sporturilor ripercorre la sua avventura in nerazzurro e svela alcuni dettagli.

IL PARMA – «Non stavo cercando, stavo aspettando! Aspettavo l’occasione giusta per quello che volevo fare. È stata un’attesa piuttosto lunga, e a febbraio si è presentata l’opportunità di andare al Parma, in Serie A, dove non molti pensavano che avrei avuto successo. Ma ho avuto l’opportunità di vivere 13 partite in tre mesi, con un percorso che ha portato al raggiungimento dell’obiettivo. Questo nonostante molti fossero scettici a causa del calendario complicato. Sembrava impossibile per il Parma salvarsi».

IL MIO ARRIVO SULLA PANCHINA DELL'INTER – «Ci siamo dati da fare, abbiamo lavorato, ci abbiamo creduto, siamo stati ottimisti. Alla fine, è questo che conta: credere con tutto il cuore che ci si riuscirà. E ci sono riuscito! Sarei rimasto al Parma, avrei dovuto prolungare il contratto, ero in un periodo di rinegoziazione. Ma l'Inter è intervenuta, perché Simone Inzaghi se n'era andato e io ho avuto la fortuna di essere nominato allenatore qui».