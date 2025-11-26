Inter, Chivu a Prime: «Io ho fiducia in tutti e 22 i giocatori che ho. Milan e Atletico Madrid? Similitudini, vi spiego»

Inter, le parole di Cristian Chivu alla vigilia della sfida di Champions con l’Atletico Madrid. Ecco le sue dichiarazioni a Prime

Cristian Chivu analizza il momento dell’Inter. Intervistato da Prime Video a poche ore dalla sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid, il tecnico nerazzurro ha sottolineato la crescita della squadra, nonostante la recente sconfitta nel derby. Chivu ha apprezzato l’atteggiamento mostrato contro il Milan e si aspetta una partita tatticamente simile contro la formazione di Diego Simeone, chiedendo però ai suoi maggiore cinismo sotto porta in un contesto difficile come quello del Wanda Metropolitano. Ecco un estratto delle sue parole:

CURARE I DETTAGLI – «Manca la vittoria, l’atteggiamento nella partita di domenica mi è piaciuto. La propositività, l’attenzione e quello che abbiamo creato. Ci è mancata fortuna, ma arriverà. Non abbiamo concesso molto, abbiamo mantenuto equilibrio, la crescita la vedo».

CHE GARA MI ASPETTO? – «Sì mi aspetto delle similitudini, due squadre che sia assomigliano. Mi aspetto una partita simile, l’unica differenza è che stavolta siamo noi fuori casa e l’Atletico in casa e sappiamo quanto e difficile affrontarli in casa loro».

SOMMER? SU DIOUF E LUIS HENRIQUE? – «Io ho fiducia in tutti e 22 i giocatori che ho disposizione più i tre portieri. Ho fiducia anche in Martinez, ma per me ora Sommer è il portiere numero uno della squadra. In base alle partite, in base a come li vedo in settimana tutti prima o poi hanno avuto la possibilità di giocare».

