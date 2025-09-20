Chivu sicuro: «Inter, hai qualità per essere all'altezza della situazione. Su Lautaro...» - Calcio News 24

Chivu: «L’Inter ha qualità e merita fiducia. Lautaro? Capitano vero»

Alla vigilia della sfida tra Inter e Sassuolo, valida per la quarta giornata di Serie A 2025/26, Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa trasmettendo fiducia, grinta e un messaggio chiaro: «Questa squadra ha attributi, qualità e merita rispetto».

Maturità e concretezza sono le parole chiave dell’ex difensore nerazzurro, oggi allenatore dell’Inter. «La maturità va abbinata alla concretezza e alla capacità di leggere i momenti della partita – ha spiegato Chivu – Solo così si portano a casa i risultati».

Sulla scia del «rumore dei nemici» reso celebre da Mourinho, Chivu non si è tirato indietro: «Fa parte del gioco. Ma io penso solo al mio lavoro e a difendere un gruppo che merita. Questa è l’Inter, una squadra forte, di cui tutti parlavano fino a marzo. Non possiamo dimenticarlo per qualche risultato negativo».

Grande spazio anche a Lautaro Martinez, punto di riferimento e leader: «Si è allenato, si è messo sempre a disposizione, anche quando non stava bene. È questo che deve fare un capitano. Ha mostrato cosa significa essere parte dell’Inter».

Interpellato sulla possibile titolarità di Josep Martinez, Chivu ha scherzato: «Un Martinez giocherà, questo è certo», lasciando ancora dubbi sulla formazione.

In merito a Pio Esposito, il tecnico nerazzurro ha espresso grande stima: «Lo conosco da quando aveva 13 anni. È cresciuto tanto, ha fatto vedere il suo valore anche al Mondiale per Club. Se è rimasto all’Inter, è perché lo ha meritato sul campo».

Sui nuovi e i giovani, come Luis Henrique e Diouf, Chivu ha sottolineato l’importanza dell’allenamento quotidiano: «Tutti avranno il loro momento, ma le scelte si fanno in base alla visione tattica e al momento della squadra».

Infine, sul piano mentale: «Motivazione e mentalità sono fondamentali per una squadra come l’Inter. I giocatori sono esseri umani prima che campioni. Serve sostegno, fiducia e l’ambiente giusto per esprimersi al meglio».

Con queste parole, Chivu ha ribadito la sua identità: un tecnico concentrato sul collettivo, fedele alla maglia e consapevole del valore dell’Inter. Ora parola al campo, per una sfida che promette intensità e risposte importanti.