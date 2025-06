Christian Gray, segna il prof! La storia di dell’insegnante di educazione fisica, autore del gol del pari di Auckland contro il Boca

Mondiale per Club, Christian Gray protagonista nello storico pareggio di Auckland contro il Boca Juniors: nella vita di tutti i giorni è un professore

Christian Gray, 28 anni, insegnante di educazione fisica in Nuova Zelanda, ha vissuto il suo momento di gloria durante il Mondiale per Club 2025. Il suo gol contro il Boca Juniors ha regalato all’Auckland City un incredibile pareggio per 1-1, un lampo di orgoglio in un torneo altrimenti segnato da pesanti sconfitte: un 10-0 contro il Bayern Monaco e un 6-0 subito dal Benfica.

«Vengo da una piccola città, molto lontana da qui e molto diversa da questo ambiente. È un sogno», ha raccontato Gray a DAZN, che insegna all’Auckland Grammar School.

A rendere ancora più speciale l’impresa, il fatto che l’Auckland City sia composto da giocatori dilettanti: insegnanti, autisti, operai. Molti hanno pagato di tasca propria per partecipare al torneo, divisi tra il lavoro quotidiano e l’impegno sportivo. Un abisso rispetto ai milionari contro cui si sono trovati in campo.

Il club ha chiuso il girone all’ultimo posto con un solo punto, ma per l’allenatore Paul Posa quel risultato rappresenta una vittoria contro ogni pronostico: «Il nostro club è minuscolo, ma ha un cuore enorme. Quel punto è una ricompensa per tutto il lavoro fatto dietro le quinte».

Nonostante le batoste iniziali, Posa ha sempre creduto che la sua squadra potesse segnare: «Abbiamo lavorato duramente e oggi è arrivata la nostra occasione».

Per Gray, il torneo è stato il culmine di quattro anni di sacrifici con una squadra gestita quasi esclusivamente da volontari. Ora lo attende un ritorno alla normalità tutt’altro che banale: una montagna di compiti da correggere accumulati durante le vacanze scolastiche. Ma con nel cuore il ricordo di aver scritto una pagina indimenticabile per il club dilettantistico più famoso del mondo.