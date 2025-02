Christillin sullo Scudetto: «Quelle due squadre sono abbastanza favorite, ma occhio anche...»

Evelina Christillin ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra la lotta Scudetto e la Nazionale. Ecco l’intervista targata JuventusNews24

Evelina Christillin in esclusiva per Juventusnews24 ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra Scudetto e Nazionale.

Ha parlato di lotta Scudetto: per lei è una corsa a due o può rientrare in gara l’Atalanta?

«Sono in due che chiaramente sono le favorite, Napoli e Inter. L’Inter ha una rosa più ampia, ma gli altri hanno Conte, uno che ti fa sputare sangue dalle rape. E’ uno che ottiene i risultati migliori ovunque vada, lo abbiamo visto alla Juventus come giocatore o allenatore e in Nazionale non aveva una rosa fortissima, ma li ha fatti giocare alla grande. Adesso l’Atalanta è stata un po’ scarognata nell’ultimo periodo, ma il gioco è meritevole di risultati importanti».

Possiamo guardare al futuro della Nazionale con fiducia dopo gli ultimi risultati?

«L’Italia è migliorata. Spalletti l’ho incontrato qualche giorno fa in assemblea FIGC, tra l’altro faccio i complimenti a Gravina per la rielezione e dico che le prospettive sono buone. Ci sono giocatori giovani e nuovi, forse abbiamo trovato anche un centravanti. Buone individualità, Barella e Donnarumma sono una sicurezza. Ci sono le prospettive per, almeno in Nations League, andare avanti e poi si vedrà. E poi il prossimo Mondiale sarà con 48 squadre, sarebbe un peccato non riuscire a qualificarsi».