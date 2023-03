Christillin: «La Juve ha sbagliato a non dare più tempo a Sarri»

Eva Christillin, membro esecutivo dell’UEFA, ha parlato della Juventus e di Sarri alla trasmissione 90esimo minuto

«Sarri alla Juve? C’erano dei problemi seri in spogliatoio, non si sono mai molto presi. La partita finale in cui si sono giocati tutta è stata quella con il Lione in Champions ed è andata male. L’errore è stato quello di non dargli più tempo, come con Pirlo. Ma la Juventus non era sua casa».