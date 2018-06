Quali sono i calciatori più costosi del calcio mondiale? Il Cies ha stilato la classifica e il primo della Serie A è Paulo Dybala

Paulo Dybala costa più di Pogba e Coutinho, Lorenzo Insigne vale più di Cristiano Ronaldo, così come Gonzalo Higuain. Il Cies, l’osservatorio che si occupa di calcio, ha stilato una lista dei primi cento calciatori più costosi al mondo, dando le relative valutazioni. In cima all’elenco troviamo Harry Kane del Tottenham con una valutazione incredibile di 201,2 milioni di euro; se gli Spurs dovessero vendere lui e Dele Alli, prenderebbero circa 400 milioni dato che il centrocampista è sesto a 171 milioni. Sul podio, dopo Kane, ecco Neymar del PSG a 195,7 milioni e un altro parigino come Kylian Mbappé a 186,5 milioni. Il primo giocatore della Serie A è Paulo Dybala della Juventus, che entra dritto tra i primi dieci: è nono e vale 164,2 milioni di euro, poco meno di Antoine Griezmann dell’Atletico Madrid e poco più di Romelu Lukaku del Manchester United.

Il primo italiano invece è Lorenzo Insigne del Napoli, alla posizione numero ventitré subito dietro a Gonzalo Higuain. Se il Pipita vale 104,5 milioni di euro, il calciatore azzurro invece si ferma “solo” a 104,2 milioni. Tra i primi venticinque al mondo, solamente Dybala, Higuain e Insigne arrivano dalla Serie A, terzo campionato più rappresentato dopo Premier League e Liga (quarta la Ligue One, assente la Bundesliga, sempre tra i primi venticinque). Colpisce che i tre della A siano tutti sopra Cristiano Ronaldo, la cui valutazione si assesta a 103,4 milioni. CR7 è al ventiquattresimo posto, mentre il rivale Leo Messi è quarto a 184,2 milioni. Se si scorre la classifica più in basso si trova Mauro Icardi dell’Inter a 92,5 milioni di euro, ovverosia al trentaduesimo posto.

Questi gli italiani in lista: Lorenzo Insigne del Napoli 23esimo con 104,5 milioni, Ciro Immobile della Lazio 40esimo a 90 milioni, Gianluigi Donnarumma del Milan 73esimo a 67,5 milioni, Federico Chiesa della Fiorentina 78esimo a 63 milioni, Andrea Belotti del Torino 99esimo a 54,3 milioni e Lorenzo Pellegrini della Roma ultimo a 54,1 milioni. Questi invece gli altri giocatori di Serie A: Dybala nono, Higuain 23esimo, Icardi 32esimo, Sergej Milinkovic Savic della Lazio 54esimo a 75,4 milioni, Alisson della Roma 57esimo a 75 milioni, Dries Mertens del Napoli 59esimo a 74,4 milioni, Kalidou Koulibaly del Napoli 75esimo a 67 milioni, Franck Kessié del Milan 81esimo a 62,1 milioni, Elseid Hysaj del Napoli 89esimo a 60,1 milioni, Radja Nainggolan della Roma 90esimo a 60 milioni e Edin Dzeko della Roma 95esimo a 59,4 milioni.