Sembrava tutto fatto per l’Inter: Andriy Lunin in arrivo e in prestito al Bologna. E invece no, il Napoli si è messo di mezzo e ha sorpassato Suning

Il Napoli mette la freccia e si avvia verso la chiusura dell’operazione Andriy Lunin. Il portiere dello Zorya sembrava a un passo dall’Inter, ma gli azzurri hanno sorpassato Suning. L’Inter aveva l’accordo su tutta la linea con il portiere e il club ucraini: trasferimento per cinque milioni e mezzo di euro, prestito di due anni al Bologna e ritorno all’Inter per prendere l’eredità di Samir Handanovic. Era tutto scritto, ma Suning non ha messo i sigilli sull’affare. La necessità di trovare soldi per il Fair Play Finanziario ha distratto l’Inter, il Napoli ne ha approfittato.

Gli azzurri, scrive La Gazzetta dello Sport, hanno bussato alla porta dello Zorya con otto milioni di euro. Gli ucraini non hanno potuto far altro che accettare e adesso bisogna trovare l’accordo col giocatore. La speranza dell’Inter è che Lunin sia ancora convinto della bontà della proposta dei nerazzurri. Il Napoli è avanti, il futuro del giovane portiere potrebbe cambiare nelle prossime ore. Chissà se pure il Napoli si “appoggerà” al Bologna per Lunin o se anche i rossoblu dovranno guardare altrove per la porta.