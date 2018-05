Lunin sul futuro: «Juve, Inter e Napoli? Ecco come stanno le cose»

Andriy Lunin, portiere classe ’99, è nel mirino di Inter e Napoli. Il giovane portiere, considerato un grande talento, può arrivare in Italia

Il portiere dello Zorja, Andriy Lunin, classe 1999, potrebbe arrivare in Italia. Il giovane estremo difensore piace a Inter e Napoli e ha parlato a Footboom.com del suo futuro. Il portiere ha strizzato l’occhi al Napoli di Ancelotti: «Io al Napoli? Sì, ho letto anch’io. Non sono sorpreso da nulla. Scrivono tante cose diverse. Ancelotti? Mi piacerebbe essere allenato da lui, è un allenatore molto importante e qualsiasi giocatore vorrebbe essere allenato da uno come lui».

Lunin ha parlato anche dell’Inter. I nerazzurri sembravano a un passo dal giovane portiere ma lui smentisce: «Se non sono ancora all’Inter allora significa che non è accaduto niente di concreto. Ho rifiutato la Juve? Hanno scritto anche questo. Un giorno scrivono che c’era un’offerta, il giorno dopo che l’ho rifiutata. Io l’erede di Buffon? Andare ora alla Juventus per giocare con continuità non è semplice. Se dovesse verificarsi l’occasione avrei addosso molta pressione, ma anche molte motivazioni».