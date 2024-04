City, infortunio Aké: brutte notizie per Guardiola

Il Manchester City potrebbe perdere Aké per le prossime partite: noie muscolari contro l’Arsenal e Guardiola lo cambia

Nathan Aké ha fatto scattare un campanello d’allarme nella partita decisiva contro l’Arsenal in Premier League chiedendo una sostituzione nel primo tempo a causa di un problema muscolare.

Il difensore centrale olandese, sempre più importante nei piani di Pep Guardiola, è caduto a terra al 25′ per un infortunio alla zona del soleo destro e il tecnico catalano ha deciso di sostituirlo con Rico Lewis per non correre altri rischi.