Sampdoria, Coda premiato con il Gentleman Morosini: le parole del padre Saverio

Sampdoria, l’attaccante Massimo Coda premiato con il Gentleman Morosini: ecco le dichiarazioni del padre Saverio

Massimo Coda, attaccante classe 1988 della U.C. Sampdoria, è stato insignito ieri del prestigioso Premio Gentleman Morosini per la stagione 2024-2025. Il riconoscimento, assegnato ogni anno a figure del calcio che si distinguono per professionalità, correttezza e impegno nel sociale, celebra il percorso di un calciatore che, oltre ai gol, ha saputo lasciare un segno per dedizione e valori umani.

Coda, arrivato alla Sampdoria nell’estate 2024 dopo esperienze di rilievo con Benevento, Lecce e Cremonese, si è imposto come leader tecnico e carismatico della squadra blucerchiata, contribuendo con le sue reti e la sua esperienza alla crescita del gruppo guidato da Andrea Pirlo, ex campione del mondo e attuale allenatore dei doriani.

In occasione della premiazione, l’edizione genovese di Repubblica ha raccolto un’intervista esclusiva a Saverio Coda, padre del bomber. Le sue dichiarazioni offrono uno spaccato interessante sulla carriera e sulla personalità del figlio, sottolineando come dietro ai successi sportivi ci sia un percorso fatto di sacrifici, determinazione e valori trasmessi in famiglia.

RECORD – «La gioia completa sarebbe stata superare Schwoch come re dei gol nella storia della B con una rete decisiva, ma resta un traguardo che porta Massimo nella storia».

VIERI – «Per la completezza del repertorio mi viene in mente Christian Vieri, che, però, aveva un piede solo».

SPECIALITÀ – «La conclusione al volo, con entrambi i piedi, anche in girata, ricordo un gol così in Salernitana-Avellino».

GOL SUDTIROL – «Tanto, voleva questo record e ora è più sereno. Non si può, però, accontentare. In questa stagione mi aspetto almeno altri dieci gol».

SAMPDORIA – «I nuovi arrivati sono forti e sono sicuro che può ancora pensare alla promozione. È il sogno di Massimo».

Con questo riconoscimento, Coda entra di diritto nella lista dei protagonisti che hanno saputo unire talento sportivo e impegno sociale, incarnando al meglio lo spirito del Gentleman Morosini.