Cole Palmer, due gol e un assist in finale di Mondiale per Club: il precedente nella storia del Chelsea

Cole Palmer entra nella storia recente del Chelsea con una prestazione da incorniciare nella finale del Mondiale per Club. Secondo quanto riportato da Opta, il talento inglese è diventato soltanto il secondo giocatore dei Blues a partecipare attivamente a tre gol in una finale di qualsiasi competizione dal 2013/14 a oggi. L’unico altro a riuscirci prima di lui? Eden Hazard, nella finale di Europa League del maggio 2019 contro l’Arsenal. In entrambi i casi, lo score è identico: 2 gol segnati e 1 assist servito.

3 – Cole Palmer has become only the second Chelsea player since the 2013/14 season to be involved in 3 goals in a final in any competition alongside Eden Hazard in May 2019 in the UEFA Europa League, both with 2 goals and 1 assist. Cold. pic.twitter.com/ZI0uvEwJJ3

— OptaJose (@OptaJose) July 13, 2025