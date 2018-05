Collina torna sul rigore Benatia-Vazquez: «L’arbitro, col Var, avrebbe confermato la decisione»

Il designatore arbitrale della UEFA, Pierluigi Collina, ha parlato del Var in Europa e del rigore Benatia-Vazquez in Real Madrid-Juventus

Pierluigi Collina, designatore arbitrale dell’UEFA, torna sul famoso calcio di rigore concesso al Real Madrid, nella sfida contro la Juve, al minuto 93, per un contatto in area tra Benatia e Vazquez. Il designatore ha parlato a Marca dicendo la sua sul rendimento degli arbitri e parlando del Var: «Il rendimento degli arbitri è molto alto e se ci sono degli errori non sono certo fatti apposta. I risultati sono buoni. Nel 2015-16, che è stata la stagione migliore, abbiamo avuto solo due partite problematiche in Champions. Var? E’ un aiuto ma sarà sempre l’arbitro a decidere, l’ultima parola spetterà sempre a lui». Il designatore ha escluso l’utilizzo del Var, in tempi brevi, in Champions ma il Var ci sarà durante il Mondiale.

Collina ha poi parlato dell’episodio Benatia-Vazquez: «Si parla tanto di episodi come il rigore in Real Madrid-Juventus, un episodio in cui non è previsto l’utilizzo del VAR, perchè si tratta di una interpretazione dell’arbitro. Quell’episodio, a distanza di due mesi, fa ancora discutere. La discrezionalità dell’arbitro, in un episodio del genere, diventa determinante: probabilmente se Oliver avesse consultato il VAR, avrebbe confermato la decisione presa sul campo».