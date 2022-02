ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Collovati contro Marino: «E’ stato arrogante, chieda scusa». Le dichiarazioni dell’ex difensore

Collovati entra in tackle su Umberto Marino dopo le polemiche scatenate dal dirigente dell’Atalanta al termine della sfida contro la Juve.

Queste le sue parole: «Trovo assolutamente ingiustificate le dichiarazioni fuori luogo, un po’ arroganti e anche presuntuose, del direttore generale dell’Atalanta. Mi stupisco di lui e mi stupisco che una società molto seria come l’Atalanta prenda questo tipo di posizione. Le immagini sono evidenti, sono chiare: c’è poco da dire. Bisognerebbe mandare, perché a volte il servizio pubblico serve anche a questo, le immagini a Umberto Marino per fargli capire che le sue lamentele sono non solo ingiustificate ma hanno assunto toni di arroganza anche nei moviolisti di Dazn, dovrebbe chiedere scusa per come si è comportato».