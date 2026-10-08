Come sta Pellegrini? Verso Como-Roma, il piano di Gasperini

Roma, rientra Pellegrini: la mossa di Gasperini contro il Como e le ultime sulle condizioni del centrocampista

La nuova Roma guidata da Gian Piero Gasperini, tattico di grande esperienza noto per il suo calcio dinamico e ad alta intensità, ha iniziato la stagione con il piede premuto sull’acceleratore. Nelle prime cinque uscite di campionato i giallorossi hanno collezionato quattro vittorie e un pareggio.

All’interno di un organico quasi del tutto ruotato dal tecnico piemontese, spicca l’eccezione di un solo calciatore di movimento ancora a secco di minuti: Lorenzo Pellegrini, duttile centrocampista classe 1996 e volto simbolo del club capitolino.

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Il recupero di Pellegrini dall’infortunio

A frenare l’avvio di stagione del centrocampista romano è stato un delicato problema muscolare al retto femorale accusato lo scorso aprile. Un infortunio lungo e insidioso, che ha costretto Pellegrini ai box per diversi mesi prima del definitivo rientro in gruppo avvenuto solo nelle ultime settimane.

Dopo essere rimasto indisponibile per i primissimi impegni ufficiali, il calciatore si è accomodato in panchina nelle sfide contro Torino e Inter. Ora, in vista del match domenicale contro il Como guidato da Cesc Fàbregas (in programma domenica 11 alle ore 12:30), il numero 7 potrebbe finalmente bagnare l’esordio stagionale: a pochi giorni dalla gara, Pellegrini è infatti in aperto ballottaggio con Matías Soulé, estroso trequartista argentino dotato di grande fantasia, per una maglia da titolare sulla trequarti.

La trattativa e le cifre del rinnovo con la Roma

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La storia recente tra la Roma e Pellegrini è stata caratterizzata anche da una complessa vicenda contrattuale. Al termine del precedente campionato, il giocatore si era ritrovato svincolato dopo il mancato rinnovo del vecchio accordo.

La volontà di entrambe le parti di proseguire insieme ha però riaperto i dialoghi, portando alla firma di un nuovo contratto con scadenza fissata a giugno 2027. Per vestire nuovamente la maglia giallorossa, il centrocampista ha dimostrato grande attaccamento ai colori accettando un consistente ridimensionamento dello stipendio, passato dai precedenti 6 milioni di euro netti complessivi di bonus all’attuale ingaggio da 2,5 milioni a stagione.



