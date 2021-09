Commisso attacca Gasperini: «Ha pianto una settimana come tutti quelli del nord»

Rocco Commisso risponde alle polemiche di Gasperini sui rigori di Atalanta-Fiorentina: ecco le sue dichiarazioni

Rocco Commisso attacca Gian Piero Gasperini ai microfoni di 90° Minuto.

POLEMICHE ARBITRALI – «A volte sbagliano, per uno o per l’altro. Siamo stati penalizzati, ma al 95′ quando eravamo già sul 2-0. Ho visto che Gasperini rideva perché aveva vinto dopo una settimana che aveva pianto ma così sono quelli del nord, piangono sempre. Speriamo si calmi, parlando in maniera giusta perché come tutti hanno letto e scritto i rigori erano giusti, sia per l’Atalanta che per la Fiorentina».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI