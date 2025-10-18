Como, Ludi sicuro: «Vogliamo essere ambiziosi. Ecco cosa faremo in futuro» - Calcio News 24

Como, Ludi: «Siamo un progetto innovativo anche sul fronte business». Le dichiarazioni del ds azzurro

Carlalberto “Charly” Ludi, direttore sportivo del Como, si è espresso con grande entusiasmo riguardo al percorso che il club sta portando avanti, sottolineando non solo i progressi sul campo, ma anche l’innovazione nel modello di gestione del club. Per Ludi, il Como rappresenta oggi qualcosa di speciale e all’avanguardia, non solo per la squadra, ma anche per la sua struttura organizzativa e il modo in cui si sviluppa il business.

Il ritorno in Serie A dopo vent’anni ha segnato un punto di svolta fondamentale per il club lombardo, che sotto la guida di Ludi ha costruito un progetto solido e lungimirante. Secondo il direttore sportivo, l’approccio vincente passa dalla capacità di coniugare ambizione sportiva con una gestione efficiente e innovativa, capace di creare valore duraturo.

Ludi ha più volte rimarcato come il Como sia un esempio di innovazione nel calcio italiano, non solo sul campo ma anche nel modo di affrontare le sfide economiche e di mercato. Il club punta a essere un modello di sostenibilità, dove ogni area – dal settore tecnico alla dirigenza – lavora in sinergia per un obiettivo comune.

Per il Como, la forza non risiede solo nella squadra ma in un’organizzazione ben strutturata e in un ambiente dove ogni figura ha un ruolo chiaro e integrato. Questa mentalità ha permesso al club di crescere in maniera costante, affrontando con consapevolezza le difficoltà che caratterizzano il mondo del calcio moderno.

Guardando al futuro, Ludi si mostra fiducioso sul percorso intrapreso, convinto che il Como possa consolidare la sua presenza in Serie A e proseguire nel processo di sviluppo. La volontà è quella di continuare a innovare, mantenendo sempre una visione chiara e coerente che unisca passione, strategia e sostenibilità.

In sintesi, per Ludi il Como non è soltanto una squadra di calcio, ma un progetto che rappresenta un modo nuovo di fare sport e business. Un modello di successo che punta a fare della lungimiranza e della collaborazione i suoi punti di forza, con l’obiettivo di costruire un futuro solido e promettente per il club e i suoi tifosi.

LEGGI ANCHE Le ultime novità sui turni di Serie A