Como Sassuolo, Grosso nel post partita: «Usciamo con la sensazione che le occasioni le abbiamo avute, su Berardi...»

Como Sassuolo, il tecnico Fabio Grosso ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara della sfida di Serie A. Le parole

Nel post partita della sfida di Serie A al Sinigaglia, il tecnico dei neroverdi Fabio Grosso ha parlato ai microfoni di DAZN, condividendo le sue impressioni a caldo. Ecco le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Siamo consapevoli di quello che vogliamo fare in questo campionato, sappiamo che le realtà che andiamo ad affrontare sono importanti. Oggi usciamo con la sensazione che le occasioni le abbiamo avute, anche potenziali. Berardi purtroppo ha sentito fastidio e lo perderemo per un po’, speriamo di riaverlo al più presto.

Non è facile giocare contro il Como, ci è mancata un po’ di precisione e determinazione, senza nulla togliere ai loro meriti noi ci siamo stati dentro la partita. Non tante squadre hanno concesso così poche occasioni così come in pochi hanno creato quelle che abbiamo avuto noi, ci sono degli spunti positivi da cui ripartire.»

