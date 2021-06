Conceiçao: «I tifosi non vogliono un allenatore simpatico, meno bello o meno alto ma vincente»

Sergio Conceiçao ha parlato dopo il rinnovo con il Porto: queste le sue dichiarazioni del tecnico

«Sento l’affetto che i sostenitori hanno per me, perché sentono che sono uno che li difende e porta vittorie al club. Non vogliono un allenatore simpatico, meno bello o meno alto, quello che vogliono è vincere, come me anche il presidente. Sono completamente identificato e so che non mi piacciono tutti gli agenti. Non abbiamo ancora parlato della prossima stagione, avremo tempo per farlo. Abbiamo parlato di altre cose, per gettare le basi per il successo».