Condò: «Un ingresso non felicissimo quello di Tuchel nel Bayern Monaco»

Paolo Condò freddo sul Bayern Monaco dopo la sconfitta di ieri in Champions League: «Il destino è segnato»

Paolo Condò ha commentato negli studi di Sky Sport la sconfitta del Bayern Monaco in Champions League. Di seguito le sue parole.

«Tuchel è arrivato e ha vinto una partita importante in Bundesliga ma poi ha perso in coppa uscendo col Friburgo e in questa eliminatoria di Champions il suo destino mi pare segnato. Un ingresso in corsa non felicissimo».