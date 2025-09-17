Cagliari, parla Pisacane: «Belotti può partire dal primo minuto. Eco cosa dico su Pavoletti e Luvumbo. La prossima partita...»

Cagliari, Pisacane: «Belotti può partire dal primo minuto. Eco cosa dico su Pavoletti e Luvumbo. La prossima partita…». Le dichiarazioni

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16:00, Fabio Pisacane, attuale allenatore del Cagliari Calcio ed ex difensore centrale noto per la sua grinta e determinazione in campo, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Lecce, valida per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Ecco un estratto delle sue parole:

INFORTUNATI E RITORNO A LECCE – «Pavoletti ha lavorato parzialmente in gruppo e speriamo stia meglio, potrei convocarlo; restano ai box Luvumbo e Radunovic. Con Lecce ho un legame speciale, è stata la mia ultima piazza. Mi dispiace non aver dato quanto avrei potuto, voglio ricordare Graziano Fiorita e mandare un abbraccio alla moglie. Di Francesco? Non ci trovammo, ma da poco ci siamo chiariti e per me è una pagina chiusa».

CRESCITA PRATI – «E’ fondamentale per me, è un playmaker che vorrei aver sempre con me. In questi anni ha lavorato meno su alcuni aspetti, non per colpa degli allenatori, deve farlo e sapersi sporcare durnate la gara giocando da vertice basso. Ho richieste precise per lui quando siamo in possesso con i difensori, io voglio che si smarchi sempre dietro agli avversari, non deve scendere sulla linea dei difensori».

LECCE-CAGLIARI – «E’ la seconda finale del nostro campionato, è uno scontro diretto e giocheremo con intelligenza per vincere. In queste tre partite abbiamo tenuto il campo, specialmente nelle prime due, nell’ultima abbiamo pagato lo stato emotivo, il volerci sbloccare. Abbiamo sbagliato letture, distanze tra i reparti ed altre cose nella ripresa, con il Lecce dovremo essere attenti perché sfruttano molto le corsie esterne. Loro vgliono fare gioco relazionale ed attaccare l’area in questa maniera!».

LA ROSA E DISCORSO ALLA SQUADRA – «Intanto il dialogo con la squadra è quotidiano, loro sanno che ci sono state scelte che a volte non li rispecchiano. In casa per varie necessità vogliamo ricorrere al giocare con Caprile, Parma ci ha dato fiducia, ma siamo all’inizio del percorso. Per questo siamo tornati su alcune vecchie abitudini, noi staff dovremo monitorare questo aspetto. Rosa profonda? Alla squadra ho detto che voglio usare sempre i 5 cambi, questo ti permette di cambiare la partita. Questo anche alla luce del periodo in cui siamo e del caldo torrido, com’è stato contro il Parma. Voglio dare importanza a tutti, possono sempre cambiare la gara».

