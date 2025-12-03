Cagliari, Pisacane ammette: «Contro le grandi squadre, come le partite con Juve e Napoli, paghi gli errori che commetti»

Conferenza stampa di Fabio Pisacane: l’allenatore del Cagliari commenta la sconfitta di Coppa Italia contro il Napoli

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida disputata allo stadio Diego Armando Maradona. Il match contro il Napoli di Antonio Conte, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026, ha offerto diversi spunti. Queste le sue dichiarazioni:

ANALISI DELLA GARA – «In una partita del genere è normale che partono dal primo minuto quattro-cinque giocatori che non hanno tanti minuti a disposizione, questo lo paghi a livello di attacco della profondità. Poi abbiamo giocato sempre contro una squadra scudettata. Nella ripresa poi, grazie a chi è entrato, siamo riusciti ad avanzare ed attaccare di più la profondità».

COSA MANCA E IMPOSTAZIONE DELLA GARA DEL MARADONA – «Cosa manca? Fare un gol in più degli altri, questo è quello che mi viene in mente. Quando si prende gol, di fatto, ci sono sempre errori a catena. Contro le grandi squadre, vedi le partite contro la Juventus ed il Napoli, paghi al minimo errore che commetti. Bisogna fare qualcosa in più. Abbiamo avuto l’umiltà di aspettare, perché il Napoli (visto il suo momento di forma) ci avrebbe fatto fare dei fuorigiri. E’ stata una scelta nostra quella di aspettare».

