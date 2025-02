Sampdoria, Semplici in conferenza: «Pedrola è un grande rimpianto. Mi auguro che i nuovi arrivi portino fiducia»

Conferenza stampa Semplici, vi riportiamo le dichiarazioni del tecnico blucerchiato alla vigilia di Sampdoria Modena

Il tecnico della Sampdoria Leonardo Semplici ha parlato in conferenza nella sala stampa del Mugnaini di Bogliasco alla vigilia di Sampdoria Modena, prossima giornata di Serie B:

FERRARI – «Erano crampi. Già avere dato la disponibilità per giocare 70-80 minuti fatti bene dimostra l’attaccamento del ragazzo».

MODENA – «Affrontiamo una squadra in salute e di grande qualità, soprattutto in attacco. Sotto certi aspetti è una partita che sono curioso di affrontare per capire il nostro livello a questo punto perché affrontiamo un avversario tosto che ci sarà filo da torcere da affrontare al meglio. Non abbiamo ancora fatto nulla se non continuiamo».

CRAGNO – «Conosco Cragno e so il suo valore. Ha passato un anno e mezzo in difficoltà. Era uno dei portieri della Nazionale e da parte nostra c’è la massima consapevolezza di aver preso un portiere che ha voglia di tornare protagonista del campionato italiano».

NUOVI ARRIVI – «Anche Altare è recuperato. Tutti gli acquisti sono stati condivisi. Mi auguro che questi nuovi arrivi portino fiducia, una positività che mancava in questo momento alla squadra per via dei risultati fino ad oggi e la mentalità».

PEDROLA – «E’ un rimpianto perché abbiamo fatto tutto per trattenerlo, lui aveva espresso alla proprietà il desiderio di partire anche prima del mio arrivo. Mi sono dovuto arrendere perché ho bisogno di giocatori che lottino per questa maglia, lui aveva questo desiderio di cambiare aria e l’abbiamo accontentato con dispiacere. Abbiamo preso altre strade e andiamo avanti così».

MASSIMO CODA – «Spero che queste due panchine gli facciano bene e che lo facciano tornare quello che tutti conosciamo. Non era nelle condizioni di giocare tutte quelle partite. Stiamo facendo con lui anche un lavoro differenziato per farlo tornare ad esprimere le sue qualità che sono tante».

LEGGI LA CONFERENZA COMPLETA SU SAMPNEWS24