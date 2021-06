Conferenza stampa Alaba: «Italia agli ottavi, un sogno che si avvera»

David Alaba, capitano dell’Austria, parla in conferenza stampa alla vigiglia della gara contro l’Italia per gli ottavi di Euro 2020

INGINOCCHIARSI – «Ovviamente il fatto di inginocchiarsi è un segnale chiaro. Lo faremo un’altra volta contro l’italia. Siamo tutti d’accordo e ripeto: questo è un segnale per attirare l’attenzione di tutti a questo argomento. Sicuramente si parla di più di razzismo ed è qualcosa di positivo».

ITALIA – «Non serve che dica ai ragazzi come affrontare certe situazioni, alcuni mi chiedono consigli ma abbiamo giocatori che hanno giocato a questo livello da tempo. Sarà un sogno che si avvera: si gioca un ottavo contro l’Italia agli Europei, non sono preoccupato per i miei compagni: alcuni sono leader nei propri club e si sente, si percepisce».