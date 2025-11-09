Milan, Allegri in conferenza: «Contro il Pisa dovevamo chiuderla, oggi, non siamo riusciti a tenere l’urto. Siamo dispiaciuti e arrabbiati»

Al termine di Parma Milan, disputato ieri allo stadio Tardini, Allegri ha parlato in conferenza stampa per analizzare la prestazione

Al termine di Parma-Milan, disputata allo stadio Ennio Tardini, il protagonista è intervenuto in conferenza stampa per commentare l’andamento della gara. La sfida, chiusa sul punteggio di 2-2, ha visto i rossoneri portarsi avanti con le reti di Saelemaekers e Leao, prima della rimonta firmata da Bernabè e Delprato per i padroni di casa.

DOVEVAMO CHIUDERLA – «Contro il Pisa dovevamo chiuderla, oggi, considerando l’incidente che ci può stare, nel secondo tempo, pur sapendo del loro forcing, non siamo riusciti a tenere l’urto. E si è andati sul 2-2. Maignan ha fatto una bella parata, abbiamo poi avuto tre occasioni noi. Siamo dispiaciuti e arrabbiati. Ora la sosta, recuperiamo. Bisogna essere più sereni e tranquilli quando ci sono certi momenti della partita. Ci siamo fatti trovare impreparati: per loro è sembrato troppo facile».

MANCANO TANTI PUNTI – «Siamo in una buona posizione di classifica, mancano ancora tanti punti per entrare tra le prime quattro. Dispiace per stasera perché, per come si era messa, non dovevamo concedere quell’1-2 e non dovevamo comportarci così durante il loro forcing. Quando sei sopra non devi far cambiare l’inerzia, quando sei sotto la devi cambiare tu»

